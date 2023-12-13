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الأربعاء 13 كانون الأول 2023 ساعة 09:20

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار قدمته المجموعتان العربية والإسلامية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وصوتت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، خلال الجلسة الاستثنائية على مشروع القرار، الذي جاء بعنوان "حماية المدنيين والنهوض بالالتزامات القانونية والإنسانية".

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 153 دولة ورفض 10 دول وامتناع 23 دولة عن التصويت، وبذلك أحرز مشروع القرار أغلبية الثلثين المطلوبة لتبنيه.

وتتولى مصر الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن مشروع القرار يتناول الوضع الإنساني الكارثي في غزة وما يواجهه المدنيين من معاناة، كما يطالب بضرورة حمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد قوات الاحتلال العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب.
رقم : 1102342
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