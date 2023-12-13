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الأربعاء 13 كانون الأول 2023 ساعة 09:49

أكثر من 18500 شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

أكثر من 18500 شهيد من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال استهدافه مختلف أنحاء القطاع، بينما تتركز الغارات على خان يونس جنوباً، وخصوصاً منطقة الوسط.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، الذي وصل إليه شهيد وعدد من المصابين من جراء استهداف منزل لعائلة عامر.

وجنوبي القطاع أيضاً، وتحديداً في رفح، تعاني مراكز الإيواء وضعاً كارثياً، خصوصاً في ظل سوء الأحوال الجوية.

وفي غضون ذلك، تجدّد القصف المدفعي على حيي التفاح والدرج، شرقي غزة، فيما طال القصف أيضاً دير البلح وسط القطاع، بحسب ما نقل مراسلنا.

ووصل طفلان شهيدان وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، من جراء قصف الاحتلال منزل عائلة فطاير بدير البلح.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أنّ قوات الاحتلال تعتقل 38 كادراً صحياً، على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، في ظروف غير إنسانية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان، أحمد الكحلوت، واقتادته إلى جهة غير معلومة، إلى جانب أكثر من 70 فرداً من الكادر الطبي بالمستشفى.

ووفقاً للوزارة، طلب الاحتلال من الكوادر الباقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد وإخلاء المباني الأخرى، واستجوب الطواقم الطبية، بما فيها النسوية، تحت التهديد، داخل قسم الطوارئ.

وإلى جانب طواقم العمل الطبي، يوجد 65 جريحاً و12 طفلاً مريضاً في عناية الأطفال، من دون كهرباء أو ماء أو طعام، وأعربت وزارة الصحة عن خشيتها من أن يفبرك الاحتلال كذبةً وسرديةً جديدةً يتذرّع بها كي يرتكب مزيداً من الجرائم ويدمّر المستشفى.

ومنذ بدئه عدوانه على القطاع، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى فبركة الأكاذيب بشأن مستشفيات القطاع، التي تأوي أعداداً هائلةً من النازحين، وتوفّر العلاج لعشرات آلاف الجرحى، على الرغم من شحّ الموارد المطلوبة وانقطاع الوقود.

ويدّعي الاحتلال مهاجمة "أهداف عسكرية" تابعة للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس في المستشفيات ليبرّر اقتحامها ومحاصرتها، إلا أنّ الأدلة والتقارير تكشف زيف هذه المزاعم، وتؤكد أنّ الجرائم الإسرائيلية تستهدف المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال.
رقم : 1102345
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