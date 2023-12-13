الدفاع الإيرانية: إطلاقات عديدة لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" قريبا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية للشؤون الفضائية حسيني مونس، اليوم الأربعاء في تصريح له، ان حامل الأقمار الصناعية "سرير" هو الخطوة الأولى للوصول إلى المدار ليو، وقد تم الانتهاء من تصميم "سرير" وبدء العمل على بناء أنظمته الفرعية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عن منصات الإطلاق قيد التطوير: إن العنصر الأكثر أهمية في قطاع الفضاء هو منصة الإطلاق. وفي مجال منصات الإطلاق، هناك 9 دول فقط تنشط وتمتلك هذه التكنولوجيا. تم تطوير مجالات المحرك وتوجيه التحكم والهيكل والوقود وغيرها من التقنيات محليًا.



وأضاف: سيتم تثبيت حامل الاقمار الصناعية سيمرغ في المستقبل القريب وستكون له عمليات إطلاق متعددة. لكن قاذفة سلمان صممت لمهمة محددة وتمكن خبراؤنا من القيام بشيء ما في فترة زمنية قصيرة جعلها تؤدي مهمتها بشكل صحيح في الإطلاق الأول. ما طلبته منظمة الفضاء منا هو أن منصة الإطلاق التالية يجب أن تحمل 1.5 طن من الوزن إلى الفضاء.



وتابع، تم تطوير "سرير" على أساس "سيمرغ" ويمكنه وضع 1500 كيلوغرام في مدار 200 كيلومتر. تم الانتهاء من تصميم "سرير" والبدء في إنشاء أنظمته الفرعية.