مسؤول: إنتاج النفط الخام الايراني إزداد 60 بالمئة

وأوضح " محسن خجستة مهر" في تصريح صحفي تابعته "فارس" اليوم الاربعاء، بأن انتاج النفط وبزيادة 1.3 مليون برميل يوميا صعد الى 3.4 مليون طن في العامين الفائتين.



وأستدرك أن صادرات النفط الخام تضاعفت قياسا بما كان عليه عند استلام الحكومة الحالية مهامها ( اغسطس/آب 2021).



وأشار الى أن خلال العامين الماضيين تم زيادة الانتاج بنحو 1.3 مليون برميل يوميا وتوقيع عقود بقيمة 14.5 مليار دولار بقطاع النفط، فيما يتم إنتاج اكثر من 1 مليار متر مكعب من الغاز، وتم تخزين نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بنمو 36 بالمئة على أساس سنوي.



وبيّن المدير التنفيذي للشركة الوطنية بأنه يتم ضخ 980 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بالشبكة العامة للبلاد يوميا.