صحة غزة: قوات الاحتلال تعتقل مدير مستشفى 'كمال عدوان'

ونقل مصدر عن الوزارة تأكيدها في بيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان، أحمد الكحلوت، ونقلته إلى جهة غير معلومة خارج المستشفى".



وأشار المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان سابق إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واحتجزت مدير المستشفى أحمد الكحلوت، وكذلك جميع الطواقم الطبية، وأخضعتهم للاستجواب تحت التهديد داخل قسم الطوارئ بالمستشفى".



وأفادت الوزارة بأن قوات الاحتلال أفرجت عن خمسة أطباء وعدد من الكوادر الصحية، فيما اقتادت أكثر من 70 آخرين إلى جهة غير معلومة. وكانت قوات الاحتلال قد طلبت من الكوادر المتبقية تجميع المرضى والطواقم في مبنى واحد وإخلاء المباني الأخرى.



كما أضافت الوزارة: "بالإضافة إلى الكوادر الطبية، يوجد 65 جريحا و12 طفلا مريضا في عناية الأطفال، بدون كهرباء أو ماء أو طعام".



وحذرت الوزارة من أن هناك خطرًا من قيام الاحتلال الإسرائيلي بفبركة أخبار كاذبة قد تُستخدم كذريعة لتبرير ارتكاب جرائم وتدمير في المستشفى.



وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي على الأحداث المتعلقة بالاعتقال والاقتحام.



يأتي هذا الحادث في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يشن كيان الاحتلال حربًا مدمرة أسفرت حتى الآن عن العديد من الضحايا وأضرار جسيمة في البنية التحتية، مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.