حماس: القسام تفي بوعدها بهذا الخصوص!

هذا واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 10 عسكريين، معظمهم ضباط، وإصابة 7 آخرين بجراح الليلة الماضية في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.



وأعلن جيش الاحتلال أولا مقتل 8 عسكريين،من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني تومر غرينبيرغ، بالإضافة لقائد فصيل في الكتيبة رقم 13 ويدعى روعي ملدسي.



وقال في بيان، إن العسكريين الثمانية قتلوا في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في حي الشجاعية في مدينة غزة شمالي القطاع.



ثم عاد وأعلن جيش الاحتلال مقتل عسكريين إضافيين أحدهما قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد في معارك الشجاعية بقطاع غزة.