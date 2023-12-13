الجيش الإيراني: مسار الإكتفاء الذاتي في القوات البرية يتقدم بشكل كبير

وفي حفل انضمام 75 مركبة ثقيلة وفائقة الوزن إلى القوات البرية، أشار حيدري إلى المسار التقدمي في مجال تعزيز معدات النقل في هذه القوة، قائلًا: "إن تعزيز التنقل يرتبط، بشكل مباشر، بزيادة القوة القتالية والتكتيكية، ولهذا السبب، فإننا نتطلع إلى توسيع هذا المسار في جميع وحداتنا".



وأضاف حيدري أن: "القوات البرية للجيش تتقدم اليوم على طريق الاكتفاء الذاتي والتنقل بتحفز كبير، وقد نجحت في تحقيق هذا النهج في جميع المناطق"، موضحًا: "اليوم وللسنة الثالثة على التوالي؛ لقد تمكّنا من إضافة مركبات ثقيلة وفائقة الوزن إلى الجيش".



وأكد قائد القوات البرية على استتباب الأمن عند حدود البلاد، مشيرًا إلى أن القوات البرية للجيش مسؤولة عن حفظ الأمن في الحدود والثغور للمناطق المختلفة في البلاد، وبالاعتماد على خبرة القادة والخبراء الداخليين، تمكّنت من إرساء الأمن المستقر.



يُذكر أنه على هامش هذا الحفل، جرى افتتاح مشروع إمداد الغاز لمعسكر أبيك في محافظة قزوين والعديد من مشاريع البناء والرعاية الاجتماعية للقوات البرية.

