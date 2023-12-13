الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 كانون الأول 2023 ساعة 15:21

الجيش الإيراني: مسار الإكتفاء الذاتي في القوات البرية يتقدم بشكل كبير

الجيش الإيراني: مسار الإكتفاء الذاتي في القوات البرية يتقدم بشكل كبير
وفي حفل انضمام 75 مركبة ثقيلة وفائقة الوزن إلى القوات البرية، أشار حيدري إلى المسار التقدمي في مجال تعزيز معدات النقل في هذه القوة، قائلًا: "إن تعزيز التنقل يرتبط، بشكل مباشر، بزيادة القوة القتالية والتكتيكية، ولهذا السبب، فإننا نتطلع إلى توسيع هذا المسار في جميع وحداتنا".

وأضاف حيدري أن: "القوات البرية للجيش تتقدم اليوم على طريق الاكتفاء الذاتي والتنقل بتحفز كبير، وقد نجحت في تحقيق هذا النهج في جميع المناطق"، موضحًا: "اليوم وللسنة الثالثة على التوالي؛ لقد تمكّنا من إضافة مركبات ثقيلة وفائقة الوزن إلى الجيش".

وأكد قائد القوات البرية على استتباب الأمن عند حدود البلاد، مشيرًا إلى أن القوات البرية للجيش مسؤولة عن حفظ الأمن في الحدود والثغور للمناطق المختلفة في البلاد، وبالاعتماد على خبرة القادة والخبراء الداخليين، تمكّنت من إرساء الأمن المستقر.

يُذكر أنه على هامش هذا الحفل، جرى افتتاح مشروع إمداد الغاز لمعسكر أبيك في محافظة قزوين والعديد من مشاريع البناء والرعاية الاجتماعية للقوات البرية.
 
رقم : 1102418
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
13 كانون الأول 2023
تغيير موقف الکيان الإسرائيلي تجاه حزب الله... من اللفتة العدوانية إلى دبلوماسية التوسل
تغيير موقف الکيان الإسرائيلي تجاه حزب الله... من اللفتة العدوانية إلى دبلوماسية التوسل
13 كانون الأول 2023
في منتصف الطريق إلى رؤية 2030 ماهي التحديات التي تعترض طريق السعودية ؟
في منتصف الطريق إلى رؤية 2030 ماهي التحديات التي تعترض طريق السعودية ؟
13 كانون الأول 2023
الدفاع الإيرانية: إطلاقات عديدة لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" قريبا
الدفاع الإيرانية: إطلاقات عديدة لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" قريبا
13 كانون الأول 2023
رئيس الجمهورية: الدول المتقدمة من العوامل الرئيسية لتغير المناخ في العالم
رئيس الجمهورية: الدول المتقدمة من العوامل الرئيسية لتغير المناخ في العالم
13 كانون الأول 2023
إيرواني: معارضة أمريكا لوقف إطلاق النار وصفة لمزيد من الحرب والموت في غزة
إيرواني: معارضة أمريكا لوقف إطلاق النار وصفة لمزيد من الحرب والموت في غزة
13 كانون الأول 2023
عبداللهيان في جنيف للدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين
عبداللهيان في جنيف للدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين
13 كانون الأول 2023
عبداللهيان في جنيف: النظام الإسرائيلي له طبيعة داعش
عبداللهيان في جنيف: النظام الإسرائيلي له طبيعة داعش
12 كانون الأول 2023
طوفان الأقصى وتزايد شعبية المقاومة في الضفة الغربية
طوفان الأقصى وتزايد شعبية المقاومة في الضفة الغربية
12 كانون الأول 2023
كيف منعت أمريكا وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
كيف منعت أمريكا وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
12 كانون الأول 2023
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
تهجير الفلسطينيين على قدم وساق.. ماذا عن الأردن ومصر؟
12 كانون الأول 2023
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
ما سبب الدعم الشامل الذي تقدمه إدارة بايدن لنتنياهو في حرب غزة؟
12 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
تغيير موقف الکيان الإسرائيلي تجاه حزب الله... من اللفتة العدوانية إلى دبلوماسية التوسل
طوفان الأقصى وتزايد شعبية المقاومة في الضفة الغربية