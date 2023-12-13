تصريح جديد لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية حول اختیار مفتشین دولیین

وأکد اسلامي في تصريح له اليوم الاربعاء خلال حفل التوقيع على اتفاق بين منظمة الطاقة النووية الايرانية وشركة "مباركة" لانتاج الصلب في اصفهان (وسط البلاد)، أن الاعداء ومن خلال امبراطوريتهم الاعلامية واستغلال المنظمات الدولية سعوا لتحقيق اهدافهم ووقف تقدم ايران عبر وضع العراقيل امامها، ورغم انه لا يوجد اي نشاط نووي ايراني خارج اطر القوانين الدولية، أوحى هؤلاء مرارا وتكرارا بان هذه النشاطات هي خارجة عن نطاقها القانوني.



وشدد مساعد الرئيس الايراني على، ان سلسلة القيمة الاقتصادية للطاقة النووية في ايران قد اكتملت؛ مبينا ان "انتاج الماء الثقيل له تقنية خاصة وان الشركات المتقدمة تسعى جاهدة لانتاج OLED وان هذا المنتج موجود ضمن مشتقات الماء الثقيل الايراني، وان جذور هذا التطور نابعة من تقنية معالجة المواد المشعة ولو لم نمتلك الدورة الكاملة (للوقود النووي) لما استطعنا تلبية ابسط حاجات البلاد".



وقال اسلامي، ان "ايران ستصبح قادرة على توليد 20 الف ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في غضون 8 سنوات من الان؛ مصرحا بان "هذا يدل على فشل الاعداء وتقدمنا بقوة نحو الامام".



واضاف، ان منظمة الطاقة النووية الايرانية شرعت في بناء محطات نووية صغيرة الحجم، وتمتلك اليوم ادوات نووية دقيقة وهي قادرة على انتاج مشتقات الماء الثقيل المستخدمة في القطاع الطبي، وان تقنية البلازما الباردة هي ايضا قليلة التكاليف ويمكن الاعتماد عليها والاستفادة منها في قطاع الصناعات.

