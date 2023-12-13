ايران تعفي رعايا 33 دولة من تأشيرة الدخول من بينها دول عربية

وأكد ضرغامي في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء الايراني اليوم الاربعاء، أن الحكومة عازمة على فتحت أبواب البلاد نحو العالم وأن هذا لم يعد شعارا بل بات عمليا.



وأضاف لقد شددنا على الجانب السياحي فالسياحة من حق كافة شعوب العالم وتعد ايران من الدول جذابة من حيث الطبيعة والسياحة العلاجية وشعبها المضياف.



وأوضح ضرغامي، أن الدول التي وافق مجلس الوزراء على الغاء من جانب واحد تأشيرة الدخول لمواطنيها تشمل ما يلي:



الهند وروسيا ( بشكل مجموعات)

الإمارات

البحرين

السعودية

قطر

الكويت

لبنان

تونس

موريتانيا

تنزانيا

زيمبابوي

البوسنة والهرسك

صربيا

كرواتيا

بيلاروسيا

أوزبكستان

قرغيزيا

طاجيكستان

أندونيسيا

ماليزيا

بروناي دار السلام

اليابان

سنغافورة

كمبوديا

موريشيوس

سيشيل

فيتنام

البرازيل

البيرو

كوبا

المكسيك

فنزويلا