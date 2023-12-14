أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا

والتقى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ،مساء أمس الأربعاء، على هامش أعمال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، رئيس وزراء تصريف الاعمال اللبناني نجيب ميقاتي، واجرى محادثات معه .



واعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للقاء ميقاتي مجددا، واعتبر هذه اللقاءات والمشاورات مهمة وضرورية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة فلسطين.



وأشار إلى الوضع في غزة، وأضاف أن دور الولايات المتحدة في استمرار الحرب على غزة محوري، وقال: "بدون دعم الولايات المتحدة، لا يستطيع الكيان الصهيوني مواصلة الحرب ولو لساعة واحدة". ".



وشدد وزير الخارجية على أن الكيان الإسرائيلي، في ظل فشله في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في حربه المستمرة منذ اكثر من شهرين على غزة، يواصل عمليات القتل واسعة النطاق والحصار الكامل لغزة وتصعيد جرائمه في الضفة الغربية ويسعى الى طرد الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، ما يتعين على الدول الإسلامية دعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة.



واعتبر أمير عبد اللهيان القرار الذي صدر أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل رسالة قوية لوقف إطلاق النار.



بدوره عبر ميقاتي عن ارتياحه لهذا اللقاء ووصف قضية غزة بأنها القضية الأولى للمنطقة والعالم وقال: تصويت الدول أمس على القرار في الجمعية العامة يدل على أن معظم دول العالم تريد وقف إطلاق النار.



واشار ميقاتي إلى اخر تطورات الاوضاع في لبنان، واستعرض الوضع في جنوب هذا البلد على الحدود المشتركة بين لبنان والأراضي المحتلة.



هذا والتقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيرته اليابانية "يوكو كاميكافا"على هامش منتدى جنيف العالمي للاجئين وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



ووصف وزير الخارجية الايراني اللقاءات والمحادثات الهاتفية بين رئيسي البلدين بالهامة في تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين وأضاف: لا نضع أية قيود على التعاون الثنائي والدولي بين البلدين ومستعدون لتعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين البلدين.



وأشار اميرعبد اللهيان الى التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية معربا عن شكره للجهود التي تبذلها اليابان ودعمها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وقال : إن الإجراء الامريكي المتكرر في مجلس الأمن الدولي من خلال استخدامه حق النقض الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لم يكن مساعدا على احلال السلام، بل كان بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني على يد الكيان الإسرائيلي.



وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن جذور الأزمة الراهنة لن تعود إلى عملية 7 أكتوبر، بل تعود إلى 75 عاما الماضية وأضاف: أن الإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني في غزة واضحة تماما.



وأشار وزير الخارجية إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية لمنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة ووقف الإبادة الجماعية في فلسطين، وقال: نتوقع من اليابان بذل المزيد من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية.



كما أشار أمير عبد اللهيان إلى جهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم إحلال السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، معربا عن تقديره للمساعدات التي تقدمها اليابان لأفغانستان من خلال الأمم المتحدة، معربا عن استعداد طهران لتنفيذ مشاريع مشتركة مع اليابان لتحسين الوضع في أفغانستان.



ووجه أميرعبد اللهيان الى وزيرة الخارجية اليابانية الدعوة لزيارة طهران مشيرا الى موقع البلدين في قارة آسيا والقواسم الثقافية المشتركة العديدة بين البلدين، وأضاف : أننا مستعدون لإقامة علاقات أقوى مع اليابان والعودة إلى الحالة التاريخية الجيدة للعلاقات بين البلدين، ويجب عدم السماح لأي طرف أن يؤثر على العلاقات القائمة بين البلدين.



من جانبها اعربت وزيرة خارجية اليابان "يوكو كاميكافا" عن ارتياحها لهذا اللقاء، مشيرة إلى العلاقات الضاربة في جذور التاريخ بين البلدين، لافتة إلى بعض اللقاءات الثنائية التي ستجري في المستقبل القريب بين مسؤولي البلدين، معربة عن شكرها للدعوة التي وجهها وزير الخارجية الايراني لها لزيارة طهران وأضافت : أن اليابان ترغب بتنمية العلاقات الثنائية مع إيران وتدعم المحادثات والمشاورات المشتركة لتحقيق هذا الامر.



واعربت وزيرة خارجية اليابان عن شكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين الافغان واصفة دور إيران في المساعدة على الاستقرار والأمن في أفغانستان بالهام معربة عن استعداد بلادها للتعاون من اجل تعزيز الاستقرار في أفغانستان.



واشارت كاميكافا إلى الحرب الجارية في غزة وقالت: ان اليابان تشعر بالقلق من اتساع نطاق الحرب في المنطقة،مرحبة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقالت: إن اليابان صوتت لصالح القرار.



ودعت وزيرة خارجية اليابان، ايران إلى بذل جهودها للسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشار الاشتباكات وعدم الاستقرار في المنطقة معربة عن رغبتها في استمرار المباحثات والمشاورات مع نظيرها الإيراني.



واجرى عبد اللهيان مشاورات مع نظرائه في الكويت واندونيسيا حول اهم القضايا الراهنة اضافة الى لقاءه مع بعض المسؤولين الدوليين على هامش اجتماع المنتدى العالمي للاجئين.