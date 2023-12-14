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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 10:39

قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا

قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
واكد سماحته ،لدى استقباله اعضاء لجنة تكريم 10 الاف شهيد بمحافظة اذربايجان الشرقية ان اقامة مراسم تكريم الشهداء وتكرارها في فواصل زمنية قصيرة امر ضروري مشددا على ان هذه الجلسات يجب ان تسهم في نقل المعنويات والصفات البارزة للشهداء بما فيها الايمان والتقوى وحب الاستشهاد والتضحية والشجاعة الى الجيل الشاب.

وقال قائد الثورة ان أحد واجباتنا يتمثل في الاهتمام بـ "الذات" مضيفا ان الشعب الايراني يجب ألا ينسى هويته، وان نسى هويته، فانه سيتضرر ويتراجع.

واستشهد سماحته بالاية الكريمة: "نَسُوا اللَّهَ فَاَنساهُم اَنفُسَهُم" ليؤكد ان ذلك مؤشر على الاهتمام بالذات وان الهوية والخصوصية هو امر ضروري بالنسبة للشخص ولكل شعب، ولكل مجموعة.

واعتبر قائد الثورة اذربايجان بانها تتمتع بهوية مميزة بين الشعب الايراني مضيفا ان اذربايجان هي مهد التضحية ونكران الذات والشهداء، وهذا لا يقتصر على الدفاع المقدس بل كان كذك منذ السابق وسيكون كذلك لاحقا. وطالما يتعلق الامر بالثورة الاسلامية، فانه قبل الثورة اي بدء نهضة الإمام الخميني الراحل (رض) فان سلوك الشهادة وايقاع الشهادة انطلق وبدأ من اذربايجان وحتى يومنا هذا.
مصدر : وكالات
رقم : 1102596
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