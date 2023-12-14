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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 12:58

القسام تعلن تدمير 8 آليات للاحتلال في حي الشيخ رضوان بغزة

القسام تعلن تدمير 8 آليات للاحتلال في حي الشيخ رضوان بغزة
وفي بيانات متتالية أعلنت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، ايضا استهداف قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة شديدة الانفجار ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الاحتلال.

وأضافت انها استهدفت دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

بدروها اعلنت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وأضافت سرايا القدس: قصفنا موقع "صوفا" والتحشدات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس بمقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة اعترافه بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتؤكد مصادر المقاومة، أن الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية في القتلى والإصابات والآليات، ويفصح عن جزء يسير منها.
مصدر : وكالات
رقم : 1102622
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