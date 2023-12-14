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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 13:00

طائرات مسيرة تدك قاعدة ‘‘الشدادي‘‘ الأمريكية في سوريا

طائرات مسيرة تدك قاعدة ‘‘الشدادي‘‘ الأمريكية في سوريا
ونقلت مصادر صحفية عن مصدر ميداني انه "3 انفجارات دوت في قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي بعد استهدافها بطائرات مسيرة".

وكانت القاعدة الأمريكية في التنف بريف حمص جنوب شرقي سوريا، قد تعرضت لاستهداف بطائرات مسيرة، أمس الأربعاء، حسبما أفاد مصدر ميداني لسبوتنيك.

وقال المصدر: "عدة انفجارات دوت في المنطقة إثر استهداف القاعدة الأمريكية بالمسيرات".

وتضم القاعدة الأمريكية في التنف، معسكرات لتدريب المسلحين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، والذي يتخذ من القاعدة الأمريكية ملاذا آمنا لشن هجماته ضد الجيش السوري والمدنيين في المنطقة.

وكانت القاعدتان الأمريكيتان في حقل غاز "كونيكو" وحقل "العمر" النفطي بريف دور الزور شرقي سوريا، قد تعرضتا لهجومين بالصواريخ، الثلاثاء الماضي، وفق ما أفادت مصادر ميدانية لـ"سبوتنيك".

وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الجزيرة السورية والعراق، بشكل يومي لهجمات متزامنة عدة، حيث وصل عدد هذه الهجمات عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إلى أكثر من 90هجومًا، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.
مصدر : وكالات
رقم : 1102623
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