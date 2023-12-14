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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 15:08

اللواء سلامي: لا احد يجرؤ ان يعتدي على الشعب الايراني

اللواء سلامي: لا احد يجرؤ ان يعتدي على الشعب الايراني
واضاف اللواء سلامي الذي كان يتحدث في حفل تكريم 10 الاف شهيد من اذربايجان الشرقية في تبريز، ان اقتدار ايران الاسلامية هو ارث خالد للشهداء وهؤلاء ومعهم الشعب، يبنون التاريخ والحضارة الايرانية.

واكد ان شهداءنا اوصلونا الى قمة الفخر والاعتزاز واليوم عندما يتم الحديث مع اي سياسي وشخصية في اي نقطة في العالم، فانهم يتحدثون باحترام عن ايران.

وقال في جانب اخر ان الاعداء يريدون حرمان الشعوب الاسلامية من حقوقها قائلا انهم يريدون مثل فلسطين، احتلال اراضي المسلمين والمثال على ذلك مهاجمة غزة وقصفها وتحول المستشفيات الى ساحة حرب وتدمير البيوت وقتل الاطفال ويعتبرون ذلك فخرا، ويرون ان نصرهم يكمن في استشهاد عدد كبير من الشعوب والاطفال وكبار السن من الرجال والنساء.

وتابع ان شعوب العالم اصبحت اليوم تكره هذ الافعال مضيفا ان جميع الشعوب دخلوا الى ساحة دعم فلسطين والاعراب عن السخط من جرائم الكيان الصهيوني.
رقم : 1102637
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