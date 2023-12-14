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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 15:14

مندوب الاحتلال يتلقى سيل إهانات وتهديدات بعد رد حماس عليه

مندوب الاحتلال يتلقى سيل إهانات وتهديدات بعد رد حماس عليه
وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" أن أردان تلقى سيلا من الاتصالات التي لم تخل من الإهانات والهجمات الشخصية.

ووفقا للصحيفة فإن معظم الإساءات التي تلقاها أردان كانت مرسلة من رقم هاتف إندونيسي، وكانت في غالبها تهديدات له ولعائلته، حيث تلقى بعض رسائل التهديد بالقتل له ولعائلته.

ونشرت الصحيفة نص إحدى الرسائل التي بدأت بشكل بريء بحسب وصفها والتي كتب فيها: "مرحبا، لماذا حاولت أن تقول إن هذا رقم قائدنا" ومن ثم تغيرت اللهجة إلى تهديد بالقول: "يمكننا قتلك أنت وعائلتك قريبا".

جاء ذلك عقب رفع ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمس الأربعاء صورة القائد السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، كتب عليها رقم هاتفه، وطالب الراغبين بوقف إطلاق النار في غزة بالاتصال به.

يذكر انه في تصرف طفولي وغير تقليدي رفع سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، لوحة عليها صورة ورقم هاتف القائد السياسي لحركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، مطالباً الراغبين بوقف إطلاق النار بالاتصال معه، في موقف مشابه لموقف قام به وزير الخارجية الأميركي السابق، جيمس بيكر، قبل 33 عاماً.

ومساء يوم الثلاثاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة لصالح قرار وقف إطلاق النار، مقابل معارضة 10 دول وامتناع 23 عن التصويت.

ويشير مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في غزة.
رقم : 1102639
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