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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 18:15

"أ ب" عن مسؤول أمريكي: صاروخ أطلق من اليمن أخطأ سفينة حاويات في مضيق باب المندب

"أ ب" عن مسؤول أمريكي: صاروخ أطلق من اليمن أخطأ سفينة حاويات في مضيق باب المندب
وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم أدى إلى سقوط الصاروخ دون أن يسبب أي ضرر في المياه بالقرب من سفينة الحاويات "ميرسك جبرلتار".

وأضاف أن سفينة الحاويات التي ترفع علم هونغ كونغ كانت متجهة من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت تعليقات المسؤول بعد أن أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والتي تراقب ممرات الشحن في الشرق الأوسط، تحذيرا من وقوع حادثة في المضيق الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وأفادت وكالة "أ ب" بأن شركة "ميرسك" إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، لم تستجب لطلب التعليق حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أخطأ صاروخان أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ناقلة تجارية هندية الصنع محملة بوقود الطائرات بالقرب من مضيق باب المندب الرئيسي يوم الأربعاء.

ويأتي الهجوم أيضا بعد إصابة صاروخ أطلقه الحوثيون مساء الاثنين ناقلة ترفع علم النرويج في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بالقرب من مضيق باب المندب.

ونفذ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل.

ووسعت الهجمات الأخيرة الحملة التي يشنها الحوثيون لاستهداف سفن بالقرب من مضيق باب المندب، ترتبط بعلاقات واضحة مع إسرائيل.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.

وفي الأيام الأخيرة، هدد الحوثيون بمهاجمة أي سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها.
رقم : 1102661
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