الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 18:19

محادثات بين وزيري خارجية إيران وبوركينا فاسو في جنيف

محادثات بين وزيري خارجية إيران وبوركينا فاسو في جنيف
وكانت وزيرة خارجية بوركينا فاسو قد التقت نظيرها الايراني خلال زيارتها الى طهران قبل عدة اشهر.

ويزور أمير عبداللهيان، جنيف في الوقت الحاضر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للاجئين، واجرى على هامش الاجتماع خلال اليومين الماضيين محادثات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين، للبحث حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية بما فيها الاوضاع في غزة جراء العدوان الهمجي الصهيوني المستمر على القطاع.

والتقى امير عبداللهيان وزراء خارجية تونس ولبنان والسعودية والأردن وإندونيسيا واليابان والكويت ورئيس وزراء الفاتيكان ورئيس وزراء لبنان وفيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك وزير داخلية إقليم كردستان العراق.
رقم : 1102662
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
14 كانون الأول 2023
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
14 كانون الأول 2023
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
14 كانون الأول 2023
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
14 كانون الأول 2023
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
14 كانون الأول 2023
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
13 كانون الأول 2023
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
13 كانون الأول 2023
تغيير موقف الکيان الإسرائيلي تجاه حزب الله... من اللفتة العدوانية إلى دبلوماسية التوسل
تغيير موقف الکيان الإسرائيلي تجاه حزب الله... من اللفتة العدوانية إلى دبلوماسية التوسل
13 كانون الأول 2023
في منتصف الطريق إلى رؤية 2030 ماهي التحديات التي تعترض طريق السعودية ؟
في منتصف الطريق إلى رؤية 2030 ماهي التحديات التي تعترض طريق السعودية ؟
13 كانون الأول 2023
الدفاع الإيرانية: إطلاقات عديدة لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" قريبا
الدفاع الإيرانية: إطلاقات عديدة لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" قريبا
13 كانون الأول 2023
رئيس الجمهورية: الدول المتقدمة من العوامل الرئيسية لتغير المناخ في العالم
رئيس الجمهورية: الدول المتقدمة من العوامل الرئيسية لتغير المناخ في العالم
13 كانون الأول 2023
إيرواني: معارضة أمريكا لوقف إطلاق النار وصفة لمزيد من الحرب والموت في غزة
إيرواني: معارضة أمريكا لوقف إطلاق النار وصفة لمزيد من الحرب والموت في غزة
13 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟