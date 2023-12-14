محادثات بين وزيري خارجية إيران وبوركينا فاسو في جنيف

وكانت وزيرة خارجية بوركينا فاسو قد التقت نظيرها الايراني خلال زيارتها الى طهران قبل عدة اشهر.



ويزور أمير عبداللهيان، جنيف في الوقت الحاضر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للاجئين، واجرى على هامش الاجتماع خلال اليومين الماضيين محادثات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين، للبحث حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية بما فيها الاوضاع في غزة جراء العدوان الهمجي الصهيوني المستمر على القطاع.



والتقى امير عبداللهيان وزراء خارجية تونس ولبنان والسعودية والأردن وإندونيسيا واليابان والكويت ورئيس وزراء الفاتيكان ورئيس وزراء لبنان وفيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك وزير داخلية إقليم كردستان العراق.