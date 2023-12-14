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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 18:22

الاحتلال يمهل مستشفى كمال عدوان 4 ساعات لإخلائه

الاحتلال يمهل مستشفى كمال عدوان 4 ساعات لإخلائه
وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش في بيان: “الاحتلال أمهل مستشفى كمال عدوان 4 ساعات لإخلائه بدعوى أن حماس تستخدمه عسكريا”.

وأضاف البيان الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على تليغرام: أن الجيش “اعتقل مدير مركز شهداء جباليا الطبي (لم يذكر اسمه) عقب قصف استهدف المركز الليلة الماضية”.

وأضاف البرش، بحسب البيان: “الاحتلال مسعور ويقصف بشكل مدمر، وقتل 2 من الطواقم الطبية أمس”.

وأفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حجز الطواقم الطبية والمرضى في مكان واحد بمستشفى كمال عدوان ويستهدف كل من يتحرك، وهددنا عبر رسالة بإخلاء مستشفى كمال عدوان بدعوى أن حماس تستخدمه عسكريا”.

وتابع أنه تمت إعادة العمل بمركز شهداء جباليا الطبي “وسط ظروف صعبة وقاسية”.

من جانبه، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان نقلته صفحة الوزارة في تلغرام: “في هذه الأثناء، قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر من تبقى من الكوادر الطبية والجرحى على إخلاء الأقسام والتجمّع في ساحة مستشفى كمال عدوان”.

وفي وقت سابق الخميس، حذّر القدرة من أن 12 طفلا معرضون للموت جراء اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، معلنًا استشهاد جريحين من أصل 10 في قسم الطوارئ.وقال إن القوات الإسرائيلية أخلت 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الإيواء، فيما لا تزال تحتجز عددا من الطواقم الطبية”.
رقم : 1102664
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