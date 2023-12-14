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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 20:44

أوبك : إرتفاع إنتاج ايران من النفط لـ 3.128 مليون برميل يوميا

أوبك : إرتفاع إنتاج ايران من النفط لـ 3.128 مليون برميل يوميا
وذكرت أوبك في تقريرها الجديد الذي تابعته "فارس" اليوم الخميس، أن انتاج ايران إزداد أكثر من 7 الاف برميل يوميا عن الشهر السابق إكتوبر /تشرين الاول، الذي شهد تسجيل 3.115 مليون برميل يوميا.

وبحسب التقرير فإن انتاج ايران في شهر سبتمبر/أيلول 2023 بلغ متوسط 3.082 مليون برميل يوميا وفي أغسطس/آب السابق 3.43 مليون برميل ويوليو/تموز 2.871 مليون ويونيو/حزيران 2.675 مليون ومايو/آيار 2.689 مليون وإبريل /نيسان 2.625 مليون ومارس/ آذار 2.577 مليون وفبراير/شباط 2.574 مليون ويناير/كانون الثاني 2.554 مليون برميل.

وأستعادت ايران في يونيو/حزيران 2023 وبعد مرور 7.5 سنوات، المرتبة الرابعة بين أعضاء أوبك من حيث حجم الانتاج، ومن ثم المرتبة الثالثة في أغسطس/آب الماضي على حساب الامارات.

وتتصدر السعودية قائمة الاعضاء حاليا بانتاج 8.998 مليون برميل يوميا يليها العراق بـ 4.278 مليون برميل والامارات رابعا بـ 2.909 مليون برميل والكويت خامسا بـ 2.571 مليون برميل.
رقم : 1102693
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