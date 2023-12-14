خطوط عربية جديدة تستأنف رحلاتها إلى سورية

واشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ القرار بناءً على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أصدر توجيهات بتفعيل الرحلات الجوية من الجزائر إلى بيروت ودمشق.



وستتم إعادة تشغيل الرحلات إلى سورية ولبنان وفقًا للجدول الزمني التالي : الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر، حيث سيبدأ الاستئناف اعتبارًا من 21 ديسمبر الحالي، ومن المخطط رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع ابتداءً من 9 يناير 2024.



وفي إطار توسيع نطاق الرحلات الجوية، تم اتخاذ قرار بزيادة عدد الرحلات على الأنظمة الدولية المختلفة، حيث سيتم استئناف الرحلات بين الجزائر ومدريد بمعدل رحلتين في الأسبوع، وبين الجزائر وبرشلونة، حيث سيزيد عدد الرحلات من أربع إلى سبع رحلات في الأسبوع.



يشار إلى أن الرحلات الجوية بين الجزائر وسورية كانت قد توقفت قبل حوالي 12 عامًا، والآن يعيش الركاب تلك اللحظة المنتظرة لاستئناف الاتصال الجوي بين هذه الوجهتين المهمتين.