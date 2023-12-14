هذا ما جرى في لقاء وزير داخلية حكومة كردستان العراق وأمير عبداللهيان

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال لقائه وزير الداخلية في حكومة منطقة كردستان العراق ريبر أحمد خالد، اليوم الخميس في جنيف، التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للاجئين.



وفي هذا اللقاء الذي حضره السفير العراقي لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف ورئيس مكتب وزير الخارجية العراقي، اكد أمير عبداللهيان، عمق العلاقات الوثيقة والأخوية بين البلدين إيران والعراق، واعرب عن ارتياحه لتنامي العلاقات الثنائية في كافة المجالات، واعتبر هذه العلاقات مفيدة للبلدين وللمنطقة برمتها.



وأشاد أمير عبداللهيان بتصميم الأصدقاء العراقيين على التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين، وأكد على ضرورة تحويل الحدود المشتركة بين إيران والعراق إلى حدود اقتصادية وتجارية مزدهرة لصالح البلدين.



وفيما شكر وزير الخارجية الايراني، حكومة العراق و منطقة كردستان على الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ الاتفاقية الأمنية المشتركة، أكد على ضرورة تنفيذها بشكل كامل من أجل ضمان أمن الحدود المشتركة تماما.



كما أعرب وزير الخارجية عن خالص تقديره لكرم الضيافة الحار الذي أبداه منطقة كردستان العراق للزوار الإيرانيين، في اربعينية الامام الحسين (ع)، حيث افتتح الاقليم خلال العامين الماضيين معبرا حدوديا جديدا إلى جانب المعابر الحدودية الأخرى للعراق، وسهل عودة الزوار الى البلاد.



وفي هذا اللقاء، وصف وزير الداخلية في منطقة كردستان العراق ريبر أحمد، العلاقات بين إيران والعراق بالمثالية.



وأشار إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين إيران والعراق، وأكد إصرار العراق ومنطقة كردستان الثابت على تنفيذها بالكامل، وقال: أمن الحدود يمثل أولوية أساسية بالنسبة لنا وبعض المشاكل الأمنية السابقة لن تعود أبداً إلى الحدود المشتركة وان حدود المنطقة مع إيران تحت السيطرة الكاملة وأراضي العراق وهذه المنطقة لن تكون أبداً مكانا لأي تهديد ضد إيران.



وأضاف: إن أمن واستقرار المنطقة هو الهدف المشترك لإيران والعراق، والتعاون المشترك في هذا المجال سيستمر.



وتم خلال هذا اللقاء بحث بعض قضايا التعاون المشترك بين إيران والعراق ومنطقة كردستان، إضافة إلى آخر التطورات في غزة.