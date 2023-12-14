تصاعد العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر و باب المندب

تطورات وأحداث متصاعدة ومتزايدة يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب حيث صعدت القوات اليمنية من عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى المؤانى الإسرائيلية.



مصادر ملاحية عالمية أعلنت أن القوات البحرية اليمنية وجهت إنذارات الخميس لعدد من السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر وأجبرت بعضها على تغيير مساره والعودة من حيث أتت، بينما قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن البحرية اليمنية أبلغت سفينة بتحويل مسارها نحو ساحل اليمن وأن السفينة المذكورة حولت مسارها بعد إجبارها على ذلك، وتحدثت مصادر ملاحية أن السفينة المذكورة أصبحت في طريقها إلى السواحل اليمنية.



وأعلنت الهيئة البريطانية أنها تلقت بلاغا عن نداء استغاثة لسفينة صعد عليها مجهولون قرب بوصاصو بالصومال.



من جانبها، قالت شركة الشحن الدانماركية "إيه بي مولر ميرسك" إن سفينة الحاويات التابعة لها "ميرسك جبل طارق" استُهدفت بصاروخ بينما كانت في طريقها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة في المملكة العربية السعودية، وإن السفينة وطاقمها بخير.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان الصاروخ قد أصاب السفينة أو لا. وقالت ميرسك في بيان "في هذا التوقيت، ما زلنا نعمل على التأكد من الحقائق المتعلقة بالحادث".



ووقع الحادث قرب مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، حيث أعلنت قوات انصار الله اليمنية يوم الثلاثاء الماضي مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة كيماويات نرويجية.



وفي إطار التصعيد والاشتباكات أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية أن صاروخاً أطلق من منطقة تحت سيطرة حركة أنصارالله باليمن أخطأ سفينة بمضيق باب المندب، هذا ولم تعلق البحرية اليمنية على هذه التصريحات التي تطلقها الإدارة الأميركية حول إطلاق صواريخ ومسيرات نحو السفن هناك.



هذا وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الحوادث في البحر الأحمر حيث احتجزت البحرية اليمنية سفينة إسرائيلية في وقت سابق، كما أمرت العشرات من السفن إلى تغيير مسارها ورفضت السماح لها بالمرور نحو المؤاني الإسرائيلية، وأعلنت القوات اليمنية أنها لا تستهدف إلا السفن المرتبطة بكيان الاحتلال التي لا تمتثل للأوامر والتحذيرات.



المتحدث باسم حركة أنصارالله محمد عبدالسلام أكد خلال تصريحات له على خلفية العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي أن بلاده تلقت خلال الأيام والساعات الماضية اتصالات ورسائل عدة من دول فاعلة، أكدت خلالها على دعمها لوقف إطلاق النار في غزة والتزامها بالعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشددين أنهم ضد توسع الصراع.



وأشار إلى أن اليمن لن تتوانا عن نصرة غزة وتنفيذ تحذيراتها السابقة، وأن اليمن تؤكد على أهمية ترجمة هذه المواقف على أرض الواقع، وسيبقى موقف اليمن مستمرا وثابتا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.



ويأتي ذلك بينما قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن الولايات المتحدة تريد تشكيل "أوسع تحالف بحري ممكن" لحماية السفن في البحر الأحمر.



ونقلت وكالة رويترز عن ليندركينغ قوله، إن الولايات المتحدة تريد من التحالف متعدد الجنسيات أن يرسل "إشارة مهمة من المجتمع الدولي مفادها، أنه لن يتم التسامح مع تهديدات انصار الله للشحن البحري الدولي".



وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف إلى توسيع قوة العمل البحرية الدولية الحالية لتصبح "تحالفا دوليا يخصص بعض الموارد لحماية حرية الملاحة".



من جهتها، حذّرت إيران اليوم الخميس من أن مثل هذه القوة ستواجه "مشكلات استثنائية".



وحذّر وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة من تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المنطقة لم تعُد قادرة على تحمل المزيد من صراعات القوى، وأن "الجانب الأميركي لا يمكنه القيام بمثل هذه الخطوة".



وقال، إن "الأميركيين إذا أرادوا ارتكاب مثل هذا الحماقة، فسوف يواجهون مشكلات هائلة. كل الدول موجودة في هذه المنطقة وهي منطقتنا نحن".



وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لديها سيطرة على تلك المنطقة، وأنه لا يستطيع أحد على الإطلاق المناورة فيها.



