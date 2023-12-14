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الخميس 14 كانون الأول 2023 ساعة 22:22

نتنياهو يمنح حرية العمل لرئيس الموساد لفتح المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو يمنح حرية العمل لرئيس الموساد لفتح المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى
وأضافت الصحيفة، مساء اليوم الخميس، أن القاهرة تلقت رسائل من الحكومة الإسرائيلية طلبت فيها فتح مفاوضات جديدة للإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في صفقة من شأنها أيضًا أن تشمل وقف إطلاق نار إنساني.

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: "من وجهة نظر رئيس الوزراء، يتمتع رئيس الموساد وطاقم التفاوض بكامل الحرية في العمل للترويج والقيام بكل ما هو ضروري، بما في ذلك السفر لحضور اجتماعات مع الوسطاء، من أجل الدفع نحو المفاوضات والجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
رقم : 1102732
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