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الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 08:54

أبو عبيدة: دمّرنا 72 آلية عسكرية للعدوّ وقتلنا 36 من جنوده خلال 3 أيام

أبو عبيدة: دمّرنا 72 آلية عسكرية للعدوّ وقتلنا 36 من جنوده خلال 3 أيام
وقال أبو عبيدة إنّ مجاهدي القسام تمكنوا من قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم.

ونوه إلى استهداف مجاهدي الكتائب للقوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم.

وأشار أبو عبيدة إلى استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية وتمكن المجاهدين من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

جدير بالذكر أنّ جيش الاحتلال اعترف بمقتل 116 جنديًا، منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، فيما ارتفع عدد عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي إلى 445 جنديًا.
رقم : 1102764
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