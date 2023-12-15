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الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 08:55

شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على مدينتي خان يونس ورفح

شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على مدينتي خان يونس ورفح
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استشهد 4 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.
رقم : 1102765
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