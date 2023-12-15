الاحتلال يقتحم بلدات غرب بيت لحم وجنوب نابلس وقرب رام الله

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في البلدة أسامة شكارنة لمراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، إثر ذلك اندلعت مواجهات تركزت في منطقة "باب الزاوية" وشارع المقبرة وسط البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وأضاف شكارنة أن قوات الاحتلال داهمت أحد منازل المواطنين وفتشته واعتدت على عدد من ساكنيه واجرت فحصا لهواتفهم الخلوية .



قوات الاحتلال تقتحم قرية تلفيت جنوب نابلس



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قرية تلفيت جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال العسكرية انتشرت في أنحاء القرية.



قوات الاحتلال تقتحم سلواد والمغير شمال شرق رام الله



وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة سلواد وقرية المغير شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، وداهمت عدة منازل.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغيّر، ونشرت فرقة مشاة في أحيائها، وداهمت عدة منازل.



الاحتلال يفجّر منزلا ويهدم آخر في عوريف جنوب نابلس



وفي جنوب نابلس، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة المعتقل حامد كايد صبّاح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية عوريف.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صبّاح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة، قبل أن تفجّر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق، يسكن فيها أربع عائلات من 16 فردا.



وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي.



وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المجلس القروي وعدة منازل، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين، هم: يوسف شحادة، وعمار شحادة، وعبدالله شحادة، عقب تفتيش منازلهم.