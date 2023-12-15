مجلس "المطلة": وجود "الجيش" داخل المستوطنة ليس حلاً ضد حزب الله.. نحن محبطون

وقال رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، ديفيد أزولاي، للقناة "13"، إنه "لا يمكن أن يتشكل وضع يكون فيه فيه جنود الجيش موجودون داخل المطلة، مدلول ذلك أنّ المستوطنين "لا يمكنهم الدخول".



وأكد أنّ "وجود الجنود الإسرائيليين داخل المستوطنات هو ليس الحل، ليس الأمن، ولا حتى شعور بالأمن".



وتابع بالقول: "أنا أريد وأطلب من حكومة إسرائيل أن تقول لنا فقط ماذا تنوي أن تفعل ومتى، هذا ما نريد أن نعرفه"، مؤكداً: "نحن محبطون".



وكان أزولاي قد أكد، قبل أيام، أنّ جميع البنى التحتية "المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان لا تعمل، بسبب الاستهدافات التي يواصلها حزب الله.



وتتواصل حالة الإحباط والقلق لدى المستوطنين نتيجة غياب الحماية الأمنية لمستوطنات الشمال، وخشيةً من ضربات المقاومة في لبنان وعملياتها، التي تسبّبت بحركة نزوحٍ كبيرة من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية.



وأمس، انتقد رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى، غيورا زلتس، سلوك الحكومة في الشمال.



وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "103FM"، قال زلتس: "نحن نبقي على المفتاح بيد (السيد حسن) نصر الله وليس معنا، وهو يرفع ويخفف كما يراه مناسباً".



