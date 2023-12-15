الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 09:10

مجلس "المطلة": وجود "الجيش" داخل المستوطنة ليس حلاً ضد حزب الله.. نحن محبطون

مجلس "المطلة": وجود "الجيش" داخل المستوطنة ليس حلاً ضد حزب الله.. نحن محبطون
وقال رئيس مجلس مستوطنة "المطلة"، ديفيد أزولاي، للقناة "13"، إنه "لا يمكن أن يتشكل وضع يكون فيه فيه جنود الجيش موجودون داخل المطلة، مدلول ذلك أنّ المستوطنين "لا يمكنهم الدخول".

وأكد أنّ "وجود الجنود الإسرائيليين داخل المستوطنات هو ليس الحل، ليس الأمن، ولا حتى شعور بالأمن".

وتابع بالقول: "أنا أريد وأطلب من حكومة إسرائيل أن تقول لنا فقط ماذا تنوي أن تفعل ومتى، هذا ما نريد أن نعرفه"، مؤكداً: "نحن محبطون".

وكان أزولاي قد أكد، قبل أيام، أنّ جميع البنى التحتية "المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان لا تعمل، بسبب الاستهدافات التي يواصلها حزب الله.

وتتواصل حالة الإحباط والقلق لدى المستوطنين نتيجة غياب الحماية الأمنية لمستوطنات الشمال، وخشيةً من ضربات المقاومة في لبنان وعملياتها، التي تسبّبت بحركة نزوحٍ كبيرة من المستوطنات الإسرائيلية الشمالية.

وأمس، انتقد رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى، غيورا زلتس، سلوك الحكومة في الشمال.

وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "103FM"، قال زلتس: "نحن نبقي على المفتاح بيد (السيد حسن) نصر الله وليس معنا، وهو يرفع ويخفف كما يراه مناسباً".

 
رقم : 1102772
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
15 كانون الأول 2023
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
14 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
14 كانون الأول 2023
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
14 كانون الأول 2023
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
14 كانون الأول 2023
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
14 كانون الأول 2023
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
14 كانون الأول 2023
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
13 كانون الأول 2023
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
13 كانون الأول 2023
تغيير موقف الکيان الإسرائيلي تجاه حزب الله... من اللفتة العدوانية إلى دبلوماسية التوسل
تغيير موقف الکيان الإسرائيلي تجاه حزب الله... من اللفتة العدوانية إلى دبلوماسية التوسل
13 كانون الأول 2023
في منتصف الطريق إلى رؤية 2030 ماهي التحديات التي تعترض طريق السعودية ؟
في منتصف الطريق إلى رؤية 2030 ماهي التحديات التي تعترض طريق السعودية ؟
13 كانون الأول 2023
الدفاع الإيرانية: إطلاقات عديدة لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" قريبا
الدفاع الإيرانية: إطلاقات عديدة لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" قريبا
13 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟