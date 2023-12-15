طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية

بحث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي آخر التطورات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني.



وفي بداية هذا الاتصال الهاتفي ثمن رئيس مجلس الشورى الإسلامي مواقف الجزائر ودورها في إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني وجهود برلمان هذا البلد في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.



وحسبما نقل موقع فارس, أشار قاليباف إلى استمرار الكيان الصهيوني في ممارساته العنيفة في قتل الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال المظلومين في غزة، وقال: إن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على اتم الاستعداد لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة المعنية بفلسطين، على مستوى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية لبحث الحلول العملية الداعمة الشعب الفلسطيني المظلوم.



واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: في الحديث السابق مع سيادتكم باعتباركم الرئيس الحالي لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع قبل هذا الموعد، إلا أنه تم تأجيله لبعض الأسباب.



وتابع قائلا: وأضاف: لقد أعربت المحافل الدولية والعديد من الدول عن إدانتها الشديدة لهذه الهجمات الوحشية، بل وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، إلا أن اميركا مع دعمها لهذه الجرائم، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضدها، ونحن كدول إسلامية ويجب على وجه الخصوص، اتخاذ إجراءات عملية لمنع مثل هذه الأعمال اللاإنسانية.



من جانبه قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، مثمنا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحاسمة في دعم القضية الفلسطينية: رغم أن الكثير من دماء الأبرياء سفكت في هذه الحرب، إلا أن العديد من المستشفيات والكنائس والمساجد والمنازل دمرت، ولكنها تسببت في عودة قضية فلسطين إلى موقعها الصحيح.



وفي إشارة إلى عملية التطبيع التي قامت بها بعض الدول العربية قبل هذه الحرب، اوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، للأسف فان بعض الدول العربية والإسلامية، رغم علمها بجرائم الكيان القاتل للأطفال، حاولت تحسين علاقتها مع هذا الكيان، ونسيان قضية فلسطين، لكننا نرى الآن أنه حتى الدول الأوروبية والعديد من دول أميركا اللاتينية، بينما تدين السلوك اللاإنساني للكيان الصهيوني، حظرت استيراد البضائع الإسرائيلية، وهذا هو الجانب الآخر الإيجابي لمقاومة سكان غزة.



وأضاف: إن سلوك أمريكا أيضا يمكن التنبؤ به، وقد دافعت دائما عن جرائم الكيان الصهيوني، لكن شعبها يعارض بشدة هذا السلوك غير الإنساني ويدينه، ويطالب بإنهاء الإبادة الجماعية لسكان غزة المظلومين.



وفي الختام، رحب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري باقتراح رئيس مجلس الشورى الإسلامي عقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية في طهران، حول ضرورة تعززيز تعاون الدول الإسلامية لمنع استمرار الهجمات الوحشية على سكان غزة العزل وتقديم حلول عملية لتحديد مسؤولية الاجراءات اللاإنسانية للكيان الصهيوني المجرم في المحافل الدولية.