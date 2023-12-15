واشنطن تتحدث عن مرحلة الاستهداف الدقيق لقادة حماس!

ولم يقدم سوليفان تفاصيل بشأن موعد التحول في وتيرة الحرب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.



وقال سوليفان في مؤتمر صحافي: «بطبيعة الحال كانت ظروف وتوقيت ذلك ضمن المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو».



وقال سوليفان إنه ليس من «الصواب» أن تحتل "إسرائيل" غزة على المدى الطويل، مع ازدياد التكهنات حول مستقبل الأراضي الفلسطينية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف سوليفان للصحافيين في تل أبيب: «لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل».



وهذه ثاني زيارة يقوم بها سوليفان لفلسطين المحتلة منذ شنت «حماس» هجومها المفاجئ على بلدات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.