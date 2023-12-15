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الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 15:45

تونس تدشن تمثال 'أم الشهداء' بارتفاع 4 أمتار ونصف المتر!

تونس تدشن تمثال
ويبلغ ارتفاع التمثال أربعة أمتار ونصف، وهو يحاكي الصلابة والتحدي والمقاومة التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال صورة الأم الفلسطينية (أم الشهداء) التي ظلت رافعة رأسها رغم القساوة والقهر وأبهرت العالم بصبرها وقوتها على الظلم الذي تجاوز طاقة تحمل البشر وهي تقوم بحركة تضرع إلى الله داعية للنصر على العدو الغاشم”، وفق وكالة الأنباء التونسية.

ومنذ أكثر من شهرين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة، تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.
رقم : 1102799
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