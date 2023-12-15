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الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 16:00

أردوغان يجرى محادثات مع بايدن: كيان الاحتلال يواجه عزلة دولية

أردوغان يجرى محادثات مع بايدن: كيان الاحتلال يواجه عزلة دولية
ولفت الرئيس التركي إلى أن هناك أكثر من 18 ألف ضحية في غزة وقد تم تدمير البيوت والمساجد والكنائس والمشافي، مشيرا إلى أنه قال للرئيس بايدن "يجب أن تتدخلوا في هذا الأمر.. إن لم تتدخلو سيتستمر الأمر.. هناك مسؤولية تاريخية وقضية ضمير بهذا الأمر".

وأضاف أردوغان أنه لا يمكن انتظار نية حسنة من كيان الاحتلال الصهيوني بخصوص وقف إطلاق النار، بل يجب الأخذ بالاعتبار المواقف الدولية الآن حول الكيان.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه بالتصويت قبل أيام بالأمم المتحدة، صوتت 121 دولة لصالح الدعوة لوقف إطلاق النار، وحوالي 40 دولة امتنعت عن التصويت، وحوالي 10 دول من بينها الولايات المتحدة دعمت كيان الاحتلال الصهيوني في موقفها، معتبرا أن هذا التصويت يظهر أن الكيان باتت تواجه عزلة دولية.

وتواصل القوات الصهيونية في اليوم السبعين من الحرب في غزة، استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وقالت منظمة "الأونروا" إن أهل غزة يائسون وجائعون، وحذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء لدرجة أنهم أحيانا يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون على الفور ما يجدونه.
 
رقم : 1102800
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