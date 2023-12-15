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الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 16:04

خطيب جمعة طهران: مقاومة غزة كشفت عن وجه اميركا القبيح

خطيب جمعة طهران: مقاومة غزة كشفت عن وجه اميركا القبيح
واشار حجة الاسلام ابو ترابي فرد في خطبتي صلاة جمعة طهران اليوم الى ذكرى اسشتهاد فاظمة الزهراء (س) بضعة الرسول الاكرم (ص) ، مستشعرضا فضائل الصديقة الشهيد (س) من كتب أهل السنة.

وتطرق ابو ترابي الى العمل الارهابي الذي استهدف مقر شرطة مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم والذي ادى الى استشهاد واصابة عدد من رجال الشرطة ، وقال: خلال الساعات الماضية نشرت وسائل الاعلام خبرا مفجعا، مرتزقة الاستكبار العالمي الذي تلقى صفعات موجعة من الايدي المقتدرة لابطال غزة ، تلطخت ايديهم بدماء بضباط الشرطة الشجعان، واستشهد عدد من افضل ابناء البلاد الذين عملوا على تحقيق الامن وحرس الحدود الغيارى.

واضاف : ان بعض الارهابيين نالوا جزائهم، لكن نأمل ان تستخدم الاجهزة الامنية في البلاد ان تستخدم امكانياتها للتعرف على الخونة ومجازاتهم، وكذلك الطلب من البلد المجاور (باكستان) ان تراقب الحدود المشتركة.

واعرب خطيب جمعة طهران المؤقت عن تعازيه للشعب الايراني وقوى الامن الداخلي باستشهاد هذه الكوكبة بهذا الحادث الارهابي.

كما تحدث خطيب جمعة طهران المؤقت عن مقاومة شبان غزة ضد الاحتلال الصهيوني ، واوضح ان هذه المقاومة كشفت النقاب عن وجه اميركا القبيح وحلفائها الاوروبيين والصهاينة، وقال: ان غزة هي اكثر سلع اميركا فتكا ، وجعلت الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية الغربية امام مقاضاة الرأي العام العالمي، وتشكلت الجبهة الانسانية الكبيرة في العالم في مواجهة الافكار المادية لحكام الغرب.

واردف ابو ترابي قائلا: ان ما يحزن البشرية وصمود الارادات في مواجهة معسكر الغرب الوحشي، ليس استشهاد الفلسطينيين وانما زوال القيم الأخلاقية وسحق الإنسانية تحت الحذاء الأميركي الذي يرتديه الصهاينة نيابة عن الدول الغربية.
رقم : 1102802
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