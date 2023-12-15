احتجاجات حاشدة في مدن أميركية رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة

كما تسببت التظاهرات بشلل مروري على جسر واشنطن في مدينة شيكاغو، حيث سعى المحتجون إلى تعطيل الحياة العامة للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى لفت الأنظار إلى المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون وللتنديد بدعم البيت الأبيض للكيان الصهيوني.



ونظمت جماعة يهودية احتجاجات، في 8 مدن أميركية، بالتزامن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، أبرزها في واشنطن وفيلادلفيا. وقالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إن "نحو 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة. وأضافت: "في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا 8 مدن و8 جسور.. نحن هنا نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة لكي نقول كفى".



وأفادت الشرطة أن: "المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول، ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة".



كما خرجت مظاهرات في أتلانتا ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند في ولاية أوريغون. وكان نشطاء مناهضون للحرب قد أوقفوا، الأربعاء الماضي، حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة الصباحية، في حين نظم بعض الموظفين في إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.