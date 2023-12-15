القسام تغنم سلاح جنود صهاينة بعد اشتباك معهم من نقطة صفر

وأفاد موقع المركز الاعلامي الفلسطيني، أن اشتباكات ضارية تدور بين مجاهدي القسام وفصائل المقاومة وقوات الاحتلال في العديد من محاور التوغل في قطاع غزة، وأشدها في حي الشجاعية شرق غزة، وفي خانيونس.



واكد ان مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف مبنى في منطقة جحر الديك يتحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة TBG بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



وأعلنت كتائب القسام ان مجاهديها تمكنوا من الاشتباك مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وتمكن المجاهدين من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.



وأعلنت سرايا القدس عن استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “التاندوم” في محور الشيخ رضوان غرب غزة.



وقصفت السرايا القدس التحشدات العسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جنديين وإصابة 4 في معارك خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن جنديا من قوات الاحتياط لقي مصرعه اليوم في معارك جنوبي قطاع غزة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القتيل قائد دبابة.



وفي بيان نشره في وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال إن جنديا من سلاح الهندسة في لواء غولاني قتل وأصيب 4 آخرون -بينهم ضابطان- الليلة الماضية في خان يونس.



وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 118 بالإضافة إلى نحو 650 مصابا، بحسب ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره.



وتؤكد مصادر المقاومة، أن الاحتلال يتعمد إخفاء الجزء الأكبر من خسائره ويعلن عن جزء محدود منها.