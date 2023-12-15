الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 17:31

سوليفان: على الاحتلال اغتيال العقل المدبر لهجوم7 اكتوبر بعدها نذهب الى..

سوليفان: على الاحتلال اغتيال العقل المدبر لهجوم7 اكتوبر بعدها نذهب الى..
وقال سوليفان للصحافيين خلال زيارة لكيان الاحتلال: “سيكون هناك انتقال إلى مرحلة أخرى في هذه الحرب، مرحلة تركز بطرق أكثر دقة على استهداف القيادة وعلى العمليات المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية”.

ومن أهم أهداف العدوان الإسرائيلي محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس والذي كان العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وكذلك الرجل الثاني في القيادة مروان عيسى ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار.

وذكر سوليفان أنه ناقش توقيت هذا التحول في اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب والقادة العسكريين أمس الخميس.

وقال “متى سيحدث ذلك بالضبط وتحت أي ظروف تحديدا سيكون محل مناقشات مكثفة مستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض يضغط خلف الأبواب المغلقة من أجل نهاية أسرع للمرحلة بالغة الشدة من الحرب.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع من أن الرأي العام الدولي يتحول ليصبح ضد الكيان الاسرائيلي بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وأحجم سوليفان عن الإجابة عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تجمد المساعدات العسكرية إذا لم تدخل الحرب مرحلة أقل حدة تقل فيها أعداد الضحايا المدنيين، قائلا إن أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق هي المناقشة خلف الأبواب المغلقة.
رقم : 1102828
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك
مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك
المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال
المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال
15 كانون الأول 2023
طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية
طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية
15 كانون الأول 2023
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
15 كانون الأول 2023
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
15 كانون الأول 2023
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
14 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
14 كانون الأول 2023
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
14 كانون الأول 2023
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
14 كانون الأول 2023
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
14 كانون الأول 2023
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
14 كانون الأول 2023
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
13 كانون الأول 2023
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
13 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟