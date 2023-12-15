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الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 19:26

قطر: يتوجب التنحى على أي شخص يقف عقبة أمام تحقيق التسوية بغزة

قطر: يتوجب التنحى على أي شخص يقف عقبة أمام تحقيق التسوية بغزة
وأشار في حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية الأسبوعية إلى أن المحادثات بين الجانبين الفلسطيني و كيان الاحتلال الإسرائيلي لم تفشل، بل إن الاتفاق انهار مع الاقتراب من نهاية تنفيذه.

وأضاف: "لم تكن المنطقة التي يغطيها الاتفاق واسعة النطاق، وكان الخلاف الأخير حول تعريف الأسرى المتبقين، وهذا ما أنهى كل شيء، إنه أمر مؤسف".

وتابع: "لقد اعتقدنا أن الأطراف ستكون لديها ثقة أكبر في العملية، وكنا نأمل أن يمنحونا المزيد من الوقت لإيجاد حل لهذا الخلاف والتوصل إلى حل وسط".

ولفت، إلى أن الهدنة الماضية، أسفرت عن إطلاق سراح 109 أسرى، و"هذا يدل على أن المفاوضات يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين وإعادتهم إلى ديارهم بأمان، بل يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".

وشدد على أنه بمجرد أن يصبح السلام ممكنا ويتوصل طرفا النزاع إلى هدنة جديدة، فإن أي شخص يشكل عقبة أمام السلام يجب أن يتنحى جانبا، ويجب على كل من يشكل عقبة أمام الحل العادل والسلمي أن يتنحى جانبا أيضا، وهذا ينطبق على كلا الجانبين.
رقم : 1102831
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