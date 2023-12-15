الرئيس الإيراني يتفقد معرض لمقر خاتم الأنبياء (ص) لحرس الثورة

وتشمل المشاريع الاستراتيجية لهذا المقر، قطاعات النفط والبتروكيماويات، والطرق والتنمية الحضرية، الصناعة والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والأمن الغذائي، وقطاع الماء والكهرباء، والموانئ والملاحة البحرية.



واتصل رئيس الجمهورية بصورة مباشرة وعبر الفيديو مع مراكز ادارة ومراقبة 11 مشروعا ينفذه هذا المقر، على الهواء مباشرة، وتحدث مع المهندسين والخبراء واطلع على سبر الاعمال.



ومن هذه المشاريع يمكن الاشارة الى مشروع مد سكك الحديد الى ميناء تشابهار (جنوب شرق)، وتطوير خليج كركان (الشمال)، مد انابيب المياه الى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، منصة الحفر والتنقيب "ظفر3" و مشروع مجاري مدينة اهواز، مشروع مهر في الخليج الفارسي، خط انابيب صالح آباد، مترو الانفاق في مدينة قم المقدسة، ميناء بارسيان، مصلى الامام الخميني (رض)، ومصنع الصلب لمدينة كرمان.



وقد اعلن مدراء ومسؤولي مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار ان 61 مشروعا وطنيا واستراتيجيا قد بدأ تنفيذها بمشاركة هذا المقر منذ قرابة 6 شهور وسيتم انجازها والانتهاء منها في نهاية العام الايراني المقبل (ينتهي في 20 مارس 2025) .