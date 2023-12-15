وزير داخلية ايران يتوعد 'جيش العدل' الارهابي بتلقي أشد العقاب

وقد استشهد 12 من رجال الشرطة واصيب 7 آخرين في الهجوم الارهابي على مقر شرطة مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان، فجر اليوم الجمعة.



وفي هذا البيان الذي وجههه الوزير وحيدي، الى قائد قوى الامن الداخلي العميد احمد رادان ، اكد بأن ابناء قوى الامن الداخلي البواسل الذين يضحون بارواحهم دفاعا عن الشعب الايراني وامنهم واستقرارهم ويدافعون عن الوطن، يواجهون حقد اعداء ايران وقد قدموا الكثير من الشهداء في هذا الدرب.



واضاف الوزير وحيدي ان على الارهابيين وحماتهم ان يعلموا بأنهم سيقعون في قبضة قوى الامن الداخلي وباقي الاجهزة الامنية وسينالون اشد العقاب.