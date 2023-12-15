ابوعبيدة يعلن عن خسائر تكسر ظهر الاحتلال ويكشف سراً عن جنوده

وقال أبو عبيدة: إنّ مجاهدينا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، لافتا إلى أنّهم “يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات”.



وأكد أنّ “الإدارة الأميركية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى”.



وتابع بالقول: 70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة.



وأشار أبو عبيدة: إلى أنّ مجاهدي القسام استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين”.



وأكد أبو عبيدة في كلمته أن “العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية”.



وتابع بالقول: “مجاهدونا ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان”.



وشدد الناطق باسم الكتائب على القول: “إنّ التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان”، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ “ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي”.



وقال أبو عبيدة: “إنّ ما نراه يتفكك هو جيش العدو لا كتائب القسام”، منوها إلى أنّ “حرب العدو مبنية على الكذب وتضليل جنوده وشعبه”.



وأكد أنّ “الواجب على مكونات شعبنا هو الثورة ومقارعة العدو في كل الضفة الغربية”.



ووجه الناطق باسم الكتائب كلمة للأمة جمعاء قائلا: “ندعو مجددا كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة”.