الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 22:23

بعد ان نزف لمدة 5 ساعات.. مصور قناة الجزيرة ابو دقة يستشهد

بعد ان نزف لمدة 5 ساعات.. مصور قناة الجزيرة ابو دقة يستشهد
وكانت قناة الجزيرة قالت إن الصحافيين أُصيبا اليوم الجمعة جراء صاروخ أطلقته طائرة مسيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت الجزيرة أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي حيث ظل ينزف لمدة 5 ساعات.

كما استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الصحفي الشهيد سامر أبو دقة في خانيونس.

واشتهر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح على وجه التحديد بين المشاهدين في الشرق الأوسط بعدما علم الشهر الماضي خلال بث حي مؤثر أن زوجته وابنه وحفيده استشهدوا جميعا في غارة جوية إسرائيلية.
رقم : 1102861
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك
مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك
المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال
المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال
15 كانون الأول 2023
طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية
طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية
15 كانون الأول 2023
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
15 كانون الأول 2023
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
15 كانون الأول 2023
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
14 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
14 كانون الأول 2023
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
قائد الثورة: الشهداء هم هوية الشعب الايراني ولا يجب ان يُنسوا
14 كانون الأول 2023
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة دون دعم امريكا
14 كانون الأول 2023
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
14 كانون الأول 2023
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
14 كانون الأول 2023
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
13 كانون الأول 2023
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟
13 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مقاتلو المقاومة الفلسطينية.. أعلى درجات الجهوزية
نهاية الصهاينة في غزة أًصبحت وشيكة
باكو ويريفان... خطوة نحو السلام الدائم
لماذا غيرت الهند موقفها تجاه فلسطين؟