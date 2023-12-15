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الجمعة 15 كانون الأول 2023 ساعة 22:25

القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية وهروب مستوطنيها

القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية وهروب مستوطنيها
وسقطت صواريخ المقاومة في مستوطنات القدس وبيت لحم، والمناطق المحيطة.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة هروب المستوطنين من عند حائق البراق الملاصق للمسجد الأقصى، عقب إنطلاق صفارات الإنذار.

وسمع في مدينة القدس المحتلة، أصوات انفجارات الصواريخ التي سقطت على بعض المستوطنات، خاصة مستوطنة بيت شميس.

وارتفعت أصوات تكبيرات الفلسطينيين عقب سقوط الصواريخ التي شوهدت في سماء القدس المحتلة وبيت لحم.

ودوّت صفارات الإندار في مستوطنات القدس المحتلة، عقب قصفها من قبل المقاومة الفلسطينية برشقة صاروخية من قطاع غزة.

وجددت المقاومة الفلسطينية قصفها للمدن والمستوطنات الصهيونية، رداً على على مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
رقم : 1102863
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