يوسي ميلمان:استعادة الأسرى لن تكون دون وقف لإطلاق النار

جاءت أقوال ميلمان تعقيبا على إعلان قوات الاحتلال استعادة ثلاثة جنود قتلى في غزة، يعتقد أنهم قتلوا برصاص جيش الاحتلال عن طريق الخطأ، بينما لم تعلن كتائب القسام ظروف مقتلهم.



وقال ميلمان في تغريدة على حسابه في منصة إكس، إن "ثلاثة مختطفين هربوا هذا الصباح من موقع إطلاق نار في شجاعية وتم إطلاق النار عليهم بطريق الخطأ من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".



وأضاف: "بهذه الوتيرة التي تتلكأ فيها حكومة نتنياهو، غالانت، غانتس، ولا تبادر إلى هدنة وإطلاق سراح المختطفين، سيعودون جميعا في النهاية جثثا، لا أتوقف عن الكتابة عن ضرورة المبادرة بإطلاق سراح المختطفين، حتى كلهم بلا مقابل، لكنني الآن صوت وحيد في الاستوديوهات".



وقال متحدث عسكري الجمعة إن جيش الاحتلال قتل عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين كانت حماس تحتجزهم في غزة خلال حادث "قيد المراجعة".



وذكر الاحتلال أن المحتجزين قتلوا خلال قتال مع نشطاء في غزة، وعبر عن تعازيه لأسرهم قائلا إنه ستكون هناك "شفافية كاملة" في التحقيق في الحادث.