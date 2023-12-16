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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 10:10

إيران.. اعدام جاسوس على صلة بالموساد

إيران.. اعدام جاسوس على صلة بالموساد
وكان هذا العميل وضمن تواصله مع الأجهزة الأجنبية، بما في ذلك الموساد، قام بجمع معلومات سرية عن قصد مسبق، وبمشاركة شركائه، قدم هذه الوثائق إلى الأجهزة الأجنبية، وخاصة الموساد.

وبعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، تم توجيه تهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح الكيان الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز تجسس الموساد مباشرة بهدف الإخلال بالنظام والدعاية لصالح الجماعات والمنظمات المناهضة لجمهورية إيران الإسلامية"وارسال ملفه إلى المحكمة الثورية في زاهدان .

وبعد سماع القضية، صدر الحكم على هذا الشخص بالإعدام، وتم إبلاغ الحكم الصادر إلى المتهم ومحاميه.

وبعد اعتراض المتهم على الحكم، أحيلت القضية إلى المحكمة العليا، وبعد إعادة النظر فيها، مع رفض الاستئناف أيدت المحكمة العليا الحكم وأقرته.

كما أنه ومع طلب المتهم العفو، أُحيلت قضيته إلى أمر العفو من فرع القضاء المركزي، وتم رفض الاجتماع لعدم استيفاء شروط طلب المتهم.

وبعد استكمال القضية واستكمال الإجراءات القانونية، تم تنفيذ حكم الإعدام على هذا الشخص في سجن زاهدان صباح اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 1102939
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