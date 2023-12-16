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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 10:16

الامين العام لحركة النجباء: اذا كان الدفاع عن أطفال غزة عملا ارهابيا فأنا إرهابي

الامين العام لحركة النجباء: اذا كان الدفاع عن أطفال غزة عملا ارهابيا فأنا إرهابي
وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الأمين العام للحركة الشيخ أكرم الكعبي أصدر بيانا جاء فيه :

ان أمريكا ليست عظمى كما يزعم بعض المتوسلين لها، بل العظمة لله وحده، ومن ابتغى إليه الوسيلة فحصنه بأعظم سلاح وهو سلاح الإيمان.

واضاف البيان : أمريكا كيان قاتل غاصب متغطرس متكبر محتل ناهب للبلدان ولخيرات الشعوب.

وشدد البيان على ان أمريكا نشأت على قتل وإبادة شعب كامل، أمريكا هي القاتل الحقيقي للأطفال في غزة، وما الكيان الصهيوني إلا مجرد سلاح غادر لها في المنطقة، وتابع : أمريكا قتلت القادة والمجاهدين، أمريكا دمرت العراق والمنطقة، أمريكا تستولي على أموال ونفط ومقدرات العراق وتتدخل بشأنه الداخلي، ولهذا فإن مقاومتها حق شرعي ووطني وإرادة شعبية عبر عنها الملايين من الشعب وليست قرارات فردية او محدودة.

وختم البيان بالقول : إن كان من يقاوم قتلة الأطفال والمدنيين والأبرياء المحاصرين في غزة، ومستعمراً احتل بلده ودمره يسمى إرهابياً، فليشهد العالم أنني إرهابي!
مصدر : وكالات
رقم : 1102942
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