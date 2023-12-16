ووصفت الحكومة الأمريكية مقتل المحتجزين الثلاث برصاص جنود الإسرائيليين "مفجع ومأساوي" ويجب على الحكومة الإسرائيلية التحقيق في كيفية حدوث ذلك.



وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الجمعة "من الواضح، أن هذه نتيجة لم يرغب أحد في رؤيتها".



وأضاف كيربي أن القضية ليست مناسبة لإصدار حكم عام بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي في وضع يمكنه من اتخاذ إجراء دقيق في قطاع غزة.



وفي أعقاب محادثات مع القيادة الإسرائيلية، أعربت الحكومة الأمريكية عن توقعها بأن يتحول الكيان الصهيوني من العمل العسكري "بالغ الشدة" في قطاع غزة، إلى عمليات عسكرية "أكثر تركيزا على تحقيق الأهداف". إلا أن واشنطن لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري خلال القتال في الشجاعية، "حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا، معربا عن الندم العميق على الحادث المأساوي".



وأعلن الجيش هوية اثنين من الرهائن القتلى: يوتام حاييم الذي خطف من كيبوتس كفار عزة في هجوم السابع من أكتوبر، وسامر الطلالقة الذي اقتيد من كيبوتس نير عام.



امريكا تعلق على مقتل رهائن اسرائيليين على يد جيش الإحتلال



وطلبت عائلة الرهينة الثالث عدم الكشف عن هويته. وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.



وأظهرت صور بثها التلفزيون الإسرائيلي حشودا كبيرة تجمع في وسط المدينة الساحلية مساء الجمعة وأغلق طريقا رئيسيا، مطالبين الحكومة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة.



امريكا تعلق على مقتل رهائن اسرائيليين على يد جيش الإحتلال



وحمل المتظاهرون لافتات تحمل أسماء وصور العديد من المحتجزين الآخرين، وتحركوا صوب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وهتفوا "نريد صفقة الآن".



ووجه المتظاهرون انتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم اضطلاعها بما يكفي لإطلاق سراح المحتجزين لدى مقاومي حماس في قطاع غزة.



ويؤكد المحتجون أن التوصل إلى صفقة تبادل جديدة مثل تلك التي تم التوصل إليها في نهاية شهر نوفمبر، يمكن أن تحول دون وقوع حوادث مشابهة لتلك التي وقعت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة.