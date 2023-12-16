الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 10:36

امريكا تعلق على مقتل رهائن ‘‘اسرائيليين‘‘ على يد جيش الإحتلال

امريكا تعلق على مقتل رهائن ‘‘اسرائيليين‘‘ على يد جيش الإحتلال
ووصفت الحكومة الأمريكية مقتل المحتجزين الثلاث برصاص جنود الإسرائيليين "مفجع ومأساوي" ويجب على الحكومة الإسرائيلية التحقيق في كيفية حدوث ذلك.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الجمعة "من الواضح، أن هذه نتيجة لم يرغب أحد في رؤيتها".

وأضاف كيربي أن القضية ليست مناسبة لإصدار حكم عام بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي في وضع يمكنه من اتخاذ إجراء دقيق في قطاع غزة.

وفي أعقاب محادثات مع القيادة الإسرائيلية، أعربت الحكومة الأمريكية عن توقعها بأن يتحول الكيان الصهيوني من العمل العسكري "بالغ الشدة" في قطاع غزة، إلى عمليات عسكرية "أكثر تركيزا على تحقيق الأهداف". إلا أن واشنطن لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري خلال القتال في الشجاعية، "حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا، معربا عن الندم العميق على الحادث المأساوي".

وأعلن الجيش هوية اثنين من الرهائن القتلى: يوتام حاييم الذي خطف من كيبوتس كفار عزة في هجوم السابع من أكتوبر، وسامر الطلالقة الذي اقتيد من كيبوتس نير عام.

امريكا تعلق على مقتل رهائن اسرائيليين على يد جيش الإحتلال

وطلبت عائلة الرهينة الثالث عدم الكشف عن هويته. وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الإسرائيلي حشودا كبيرة تجمع في وسط المدينة الساحلية مساء الجمعة وأغلق طريقا رئيسيا، مطالبين الحكومة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة.

امريكا تعلق على مقتل رهائن اسرائيليين على يد جيش الإحتلال

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل أسماء وصور العديد من المحتجزين الآخرين، وتحركوا صوب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وهتفوا "نريد صفقة الآن".

ووجه المتظاهرون انتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم اضطلاعها بما يكفي لإطلاق سراح المحتجزين لدى مقاومي حماس في قطاع غزة.

ويؤكد المحتجون أن التوصل إلى صفقة تبادل جديدة مثل تلك التي تم التوصل إليها في نهاية شهر نوفمبر، يمكن أن تحول دون وقوع حوادث مشابهة لتلك التي وقعت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1102948
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
16 كانون الأول 2023
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
16 كانون الأول 2023
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!
16 كانون الأول 2023
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
معسكر بحري من 40 دولة للتصدي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر
16 كانون الأول 2023
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
محكمة التفتيش المنهجية في أمريكا.. من يدعم غزة فهو ارهابي
16 كانون الأول 2023
مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك
مقتل عدد من الارهابيين واعتقال آخر في الهجوم على مقر شرطة راسك
15 كانون الأول 2023
المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال
المقاومة.. اشتباكات وملاحم بطولية خلال مواجهة قوات الاحتلال
15 كانون الأول 2023
طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية
طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة الفلسطينية
15 كانون الأول 2023
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
طهران وبكين تؤكدان على الوقف الفوري للعدوان على غزة
15 كانون الأول 2023
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
شهداء في هجوم ارهابي على مقر الشرطة جنوب شرق ايران
15 كانون الأول 2023
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
تقرير: غزة الأكثر خطورة لعمل الصحفيين
14 كانون الأول 2023
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
اللواء سلامي: لم يبق شيء حتى إسقاط النظام الصهيوني المزيف
14 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إذا لم يتحرك العالم سنتحرك‘‘..ما سر هذه العبارة التي تكررها ‘‘إسرائيل‘‘ هذه الأيام؟
صحف غربية تكشف زيف الإعلام الصهيوني و داعميه.. والعالم لم يعد يصدق
يديعوت أحرونوت: قتلى الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ 5000 جندي منذ 7 أكتوبر
قاتل الاطفال ‘‘الإسرائيلي‘‘ أصبح مشهورا!