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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 11:57

العراق..مراكز الاقتراع لمجالس المحافظات تفتح أبوابه

العراق..مراكز الاقتراع لمجالس المحافظات تفتح أبوابه
وتأتي عملية الاقتراع التي تشارك في تأمينها جميع القوات الامنية فضلا عن المشاركة في التصويت فيها من اجل اختيار مجالس جديدة للمحافظة بعد تعطيل لعملها استمر لعشرة سنوات.

وكان رئيسُ مجلسِ الوزراءِ محمد شياع السوداني اكد ايفاءَ الحكومةِ الحاليةِ بعهدِها في إجراءِ انتخاباتِ مجالسِ المحافظات.

وقال السوداني في كلمةٍ وجهها إلى الشعبِ بمناسبةِ إجراءِ الانتخاباتِ إِنَّ الحكومةَ تأملُ بالمشاركةِ الشعبيةِ الواسعةِ وبقوةٍ في انتخاباتِ مجالسِ المحافظات، التي تُمثِّلُ حَلْقةً من حَلَقاتِ النظامِ الإداري الديمقراطي، مبينا أَنَّ مجالسَ المحافظاتِ ركنٌ أساسٌ في النظامِ الديمقراطي القائمِ على اللامركزية، التي تُمثِّلُ مرحلةً مهمةً من مراحل التحوُّلِ الإداري في العراق.

واكد "تيار الفراتين" الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، "وقوفه بمسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وعدم امتلاك مرشحي ظل".

وقال نائب الأمين العام لتيار الفراتين، بشار الساعدي، الجمعة، في بيان : مع اقتراب الممارسة الدستورية في بلدنا العزيز، متمثلة بانتخابات مجالس المحافظات، نؤكد وقفنا بمسافة واحدة من جميع القوى السياسية، دون أن يكون لنا قائمة ظل معينة أو مرشحين في الباطن".

وأضاف الساعدي، أن: "من جانب أخر، أن الأمين العام لتيار الفراتين، محمد شياع السوداني، هو رجل الدولة ويقف بمسافة واحدة من كل القوى السياسية ولم يدعم جهة دون أخرى".

وخلال كلمة أكد السوداني خلالها ،الجمعة، أن "لا أحد يمتلك الحق بمنع العراقيين من ممارسة حقهم الانتخابي"، مبيناً أن "الحكومة ستكفل حماية الانتخابات، دون تهاون"؛ وأشار إلى أنه "رفض أن يكون مشاركا كمنافس سياسي للقوى والأحزاب في هذه الانتخابات".

وعزا ذلك إلى الإيمان بواجبه التنفيذي على رأس الحكومة الاتحادية والسهر على تحقيق منجزات لأبناء شعبي هو أثمن وأغلى من أي تنافس سياسي، على حد قوله.

وبدات عملية التصويت الخاص السابعة صباح اليوم السبت والاثنين القادم المصادف، ستجرى الانتخابات العامة لمجالس المحافظات بعد 10 أعوام على أخر انتخابات أجريت فيها، ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، أجريت ثلاث دورات انتخابية لاختيار أعضاء مجالس المحافظات خلال أعوام 2005 و2009 و2013.
مصدر : وكالات
رقم : 1102970
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