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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 12:47

لبنان.. المقاومة الإسلامية تنفذ عملية باتجاه موقع ‘‘بركة ريشا‘‘

لبنان.. المقاومة الإسلامية تنفذ عملية باتجاه موقع ‘‘بركة ريشا‘‘
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله، صباح اليوم السبت، أن مجاهديها استهدفوا دشمة تحصن بها جنود ‏الاحتلال في موقع "بركة ريشا" بصاروخ موجّه، ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح.

وفي بيان ثان أيضاً، أكدت المقاومة في لبنان استهدافها قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مؤكدة.

وقال مصدر صحفي في جنوب لبنان إنّ مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدة الجبين.

يشار إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان _ حزب الله، أصدرت  في الـ24 ساعة الماضية، 7 بيانات عسكرية تبنّت فيها 7 عمليّات استهداف لقواعد ومواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وعقب عمليات المقاومة، أقرّ الإعلام الإسرائيلي بأنّ حزب الله في كل مرة "يفاجئنا من جديد في أنواع الذخائر المستخدمة"، مضيفاً أنّه "ليس هناك ليل أو نهار في الشمال (شمالي فلسطين المحتلة) من دون انفجاراتٍ، ومن الصعب جداً العيش هناك". 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تمّ إجلاء نحو 125 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابقٍ اليوم، تحدّث مراسل الشؤون الخارجية في "القناة 13" الإسرائيلية، يوسف إسرائيل، عن تزايد الإحباط في صفوف المستوطنين شماليّ فلسطين المحتلّة، مشيراً إلى أنهم تركوا مساكنهم منذ نحو شهرين. 

ونقل المراسل الإسرائيلي أن هؤلاء المستوطنين يرفضون العودة إلى المناطق الحدودية مع لبنان "من دون عملية عسكرية واسعة، تبعد حزب الله عن الحدود".

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان فاصلاً بعنوان أزمة المستوطنات الشمالية، حيث أظهرت المشاهد اشتعال  مواقع عدة للاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافها بصواريخ موجّهة، وحالة الهلع التي أصابت المستوطنين هناك.
مصدر : وكالات
رقم : 1102980
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