مجزرة للاحتلال في جباليا.. وغزة تدفن شهداءها تحت الشجر!

ارتقى 15 شهيداً على الأقل باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربع غزة السكني في جباليا، شمالي قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.



أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي السكان على مغادرة عدد من الأحياء في شمالي قطاع غزة، لا سيما في مشروع في بيت لاهيا.



كما ارتقى شهداء برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في اليرموك، بمدينة غزة.



وارتكب الاحتلال عبر طائراته ومدفعيته المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، لا سيما في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة، خلال الساعات الأخيرة.



"مزيد من المجازر ترتكبها طائرات الاحتلال ومدفعيته في #غزة ولا سيما في حيي الزيتون والشجاعية في الساعات الأخيرة"



وأطلق "جيش" الاحتلال عدداً كبيراً من قنابل الفوسفور المحرمة دولياً على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح، فيما يستهدف المباني الشاهقة، خصوصاً في الشارع الشرقي بحي الشجاعية.



وفي خان يونس، جنوبي القطاع، ارتكب الاحتلال مجزرةً بعد استهدافه مدرستين تؤويان نازحين.



وفي غضون ذلك، تتدفق جثامين الشهداء إلى مستشفيات شهداء الأقصى وناصر والأوروبي.



وفيما يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عدوانه المستمر منذ أكثر من 70 يوماً، لم يعد ثمة مكان لدفن الشهداء، وبات السكان يدفنون أقاربهم تحت الأشجار، أو في الأسواق الشعبية.



يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال حصاره الطاقم الطبي في مجمع الشهيد كمال عدوان، حيث يمنع الكوادر الطبية من المغادرة، وحيث يُحاصر 12 من الأطفال الخدج.



وعند الفجر، استهدفت القوات الإسرائيلية البوابة الجنوبية لمستشفى الشهيد كمال عدوان، مع استمرار التضييق على الموجودين فيه.



كما تستمر قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى العودة، شمالي قطاع غزة، حيث تمنع دخول وخروج الطواقم الطبية والنازحين.



ووسط وضع صحي كارثي، وفي ظل انقطاع المياه بصورة كاملة، بات السكان يشربون من مياه الأمطار، "إن وجدت"، وفقاً لمصدر صحفي في شمالي القطاع.



"الوضع الصحي كارثي في ظل انقطاع كامل للمياه والسكان باتوا يشربون من مياه الأمطار "إن وجدت".



ويستمر العدوان الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة منذ ما يزيد على 70 يوماً، فيما يعاني القطاع حصاراً خانقاً، حيث تنعدم مقومات الحياة كافةً من جراء استهداف كل المرافق الحيوية.



وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد أكثر من 18700 شخص، وإصابة ما يزيد على 50800.