27 %من قتلى جيش الاحتلال في غزة ضباط

اسلام تايمز (فلسطين المحتلة) - مع القتال العنيف الدائر في قطاع غزة، يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح، منهم 119 ضابطا، أي أن نسبة الضباط وصلت إلى نحو 27% من عدد العسكريين القتلى.