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السبت 16 كانون الأول 2023 ساعة 13:20
27 %من قتلى جيش الاحتلال في غزة ضباط
وتوزعت رتب الضباط القتلى كالتالي:
5 عقداء.
8 برتبة مقدم.
43 رائدا.
41 نقيبا.
11 ملازما.
60 من هؤلاء الضباط من فرق النخبة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1102982
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